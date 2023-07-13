Велосипедисты из Ижевска попали под обстрел из пневматического оружия

Полицейские изъяли у подозреваемого пневматическую винтовку, магазин и 4 пули
Фото: Амир Закиров
Группа велосипедистов проезжала мимо остановки общественного транспорта «Зоопарк» в Ижевске и попала под обстрел из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Инцидент произошел ночью. В рамках расследования полицейские обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный мужчина. Из его квартиры стражи порядка изъяли пневматическую винтовку, магазин и 4 пули.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Мужчине грозит до 7 лет в колонии.
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