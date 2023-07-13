Семеро жителей Сарапула подозреваются в открытии 5 подпольных казино

Фото: СУ СК России по Удмуртии

Пять нелегальных игорных заведений прикрыли полицейские Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Казино располагались в Сарапуле и Камбарке, а также в Сарапульском, Камбарском и Малопугинском районах. Внутри заведений находились компьютеры и другое оборудование. За деньги посетители получали доступ к запрещенным азартным играм в интернете.

По версии следствия, организаторами сети игорных домов являются двое жителей Сарапула. Для роли администраторов и кассиров в казино они наняли еще 5 сарапульчан.

Сейчас все семеро человек задержаны по подозрению в преступлении по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору). Им грозит штраф в размере до млн рублей или лишение свободы на 4 года со штрафом до 500 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Житель Удмуртии посадил жену на цепь

Два пенсионера из Удмуртии пострадали от падения деревьев во время грозы

Тела, купола и нарушители: воспоминания ижевчан об общественных банях в советское время