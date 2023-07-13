Пенсионерку и 7-летнего мальчика сбил водитель авто на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

12 июля, в 10:50 на улице Холмогорова в Ижевске в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

71-летний мужчина за рулем авто «Фиат Альбеа» сбил 62-летнюю женщину и 7-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП юный пешеход получил травмы.

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