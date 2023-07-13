28-летний житель Ижевска украл у предпринимателя 123 тысячи рублей

Мужчина потратил украденные деньги на игры в интернете Фото: Алена Селезнева

В Ижевске в краже 123 тысяч рублей подозревается 28-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина работает экспедитором в транспортной компании. По версии следствия, мужчина доставил в организации региона лекарства, а вырученные за это деньги оставил себе. Руководству компании он сказал, что эту сумму у него украли. Позднее полицейские выяснили, что эти деньги подозреваемый перевел на свои счета и потратил на онлайн игры.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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