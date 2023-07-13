Ограничить продажу копирующих взрослые товары игрушек предложили в России

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Председатель ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить продажу игрушек для детей, которые имитируют товары для взрослых. Об этом сообщает RT.

В своем обращении к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко он пояснил, что такие игрушки с детства воспитывают в детях лояльность к взрослым «прообразам» этих товаров, а также навязывают им ложные представления о их внешности. В качестве примера он привел детское шампанское и сигареты, а также переводные тату и косметику.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи данных товаров в России ввиду их опасности для здорового развития юных соотечественников», — сказал Ветров.

Отметим, что его инициативу уже поддержали во Всероссийской общественной организации «Союз отцов».

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