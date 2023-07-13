В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО рядовым Алексеем Петуховым

Петухов Алексей Юрьевич. Фото: @syurin81

Сегодня, 13 июля, в Малопургинском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО рядовым Алексеем Петуховым. Об этом ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Сергей Юрин.

Боец записался в ряды вооруженных силы России добровольцем. За проявленную при исполнении долга самоотверженность Петухова посмертно представили к государственной награде.

Мужчину похоронили с воинскими почестями. Региональные власти выразили семье погибшего соболезнования, а также пообещали оказать необходимую помощь.

Редакция «Комсомольской правды–Ижевск» выражает искренние соболезнования родным Алексея Петухова.

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