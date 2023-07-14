Предпринимателя из Удмуртии обвиняют в невыплате зарплат сотруднику

Уголовное дело направлено в суд Фото: Константин ИВШИН

Руководителя одной из Удмуртских компаний обвиняют в невыплате зарплаты собственному сотруднику в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«По версии следствия, руководитель фирмы в период с декабря 2022 года по февраль 2023 не выплачивал зарплату работнику компании. При этом зная, что у фирмы имеется достаточно денежных средств для ее перечисления. Сумма долга предпринимателя по оплате труда составила более 50 тысяч рублей», – говориться в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Руководителю компании грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. А также прокуратура направила в адрес обвиняемого иск о взыскании с него задолженности и компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

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