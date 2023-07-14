Пожарные спасли жителя Удмуртия и его семью при пожаре

Ижевчанин пытался спасти из огня собственных детей. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Жителя Ижевска, застрявшего в подвале горящего частного дома, спасли в Удмуртии 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

К моменту прибытия пожарных дом и придомовые постройки были охвачены огнем. Часть прибывших на место пожарных была направлена на защиту соседних домов. Часть пожарных отправилась внутрь дома для поиска пострадавших.

Пожарные услышали из подвала призывы о помощи. Внутри помещения застрял хозяин дома. Выйти наружу самостоятельно он не смог. Оба входа в подвал помещение были в огне.

«Как выяснилось, в частном доме проживало 4 человека, в том числе – двое взрослых и два ребенка – 4 и 5 лет. После обнаружения пожара, дети успели выбежать, их мать выпрыгнула через окно. Отец, думая, что дети остались в доме, пошел их искать на цокольном этаже и оказался в ловушке», – говорится в сообщении ведомства.

Пожарным удалось взломать решетку и спасти пострадавшего. После того, как мужчину вывели на улицу, его передали бригаде скорой помощи.

Площадь пожара составила 110 кв.м. Других пострадавших нет.

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