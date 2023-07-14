Погода на день: 14 июля в Ижевске переменная облачность и +23 °С

Ожидается переменная облачность Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня пятница, 14 июля. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +23 °С. Ветер северо-западный 3-4 м/с. Ночью до +17 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 739 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 38%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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