Погода на день: 14 июля в Ижевске переменная облачность и +23 °С

Ожидается переменная облачность
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня пятница, 14 июля. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +23 °С. Ветер северо-западный 3-4 м/с. Ночью до +17 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 739 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 38%, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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