Участок дороги «Ижевск–Аэропорт–Завьялово» отремонтируют в период с 14 по 22 июля

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Дорогу «Ижевск–Аэропорт–Завьялово» на участке от АЗС Лукойл до перекрестка с ул. Калинина села Завьялово отремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

«На сегодняшний день на данном объекте выявлено множество очагов с явными дефектами покрытия в виде выбоин и колейности», – сообщают в ведомстве.

Работы пройдут с 10:00 14 июля до 20:00 22 июля. Дорожники полностью заменят старый слой асфальта. Во время работ обе полосы движения будут попеременно перекрываться, поэтому на участке организуют реверсивное движение. Водителей просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.

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