Движение по улице Максима Горького в Ижевске закроют 16 июля

Фото: ПАО «Т Плюс» в Ижевске

16 июля с 00:30 до 04:00 в Ижевске закроют движение транспорта на улице Максима Горького в районе остановки общественного транспорта «Магазин Подарки». Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

Кроме того, будет закрыт въезд на улицу Кирова с улицы Горького. В этот период специалисты отремонтируют асфальт, который был поврежден во время замены подземной теплотрассы.

Ремонт согласован с городской администрацией и ГИБДД. Горожан просят учитывать информацию о закрытии участка при составлении маршрута.

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