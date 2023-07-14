Почти сутки тушили торфяной пожар площадью 2,7 тыс. кв.м в Удмуртии

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В Сюмсинском районе Удмуртии потушен горящий торфяник. Об этом ВКонтакте сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

«Торфяные пожары можно образно сравнить с бомбой замедленного действия, тление торфа поначалу развивается медленно, от возникновения до обнаружения торфяного пожара часто проходит длительное время, ему не нужен для горения кислород, он выделяется в процессе термического разложения», – объясняет министр.

Пламя заметили 11 июля в 20:01. Пожар распространялся под верхним слоем грунта, просто воды для его тушения было недостаточно, – специалисты перемешивали влажный грунт с тлеющим торфом. В среднем на кубометр горящего торфа потребовалась тонна воды. Вскоре удалось локализовать участок возгорания на площади 0,27 га. 12 июля, в 18:30 пожар потушили.

«За участком еще длительное время будет вестись пристальное наблюдение. Если где-то в глубине остался крошечный тлеющий участок, пожар может возобновиться», – сообщил Удалов.

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