Жителя Удмуртии предостерегли от разглашения гостайны

Мужчина работал с секретной информацией Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии работника одного из промышленных предприятий предостерегли от разглашения гостайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Мужчина работал с электронными документами, которые содержали в себе секретную информацию. Эти данные он хранил на непредназначенном для этого носителе, что, по мнению ФСБ, не исключало возможности открытого доступа к охраняемым сведениям.

Мужчине объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны.

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