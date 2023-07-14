Жителя Удмуртии предостерегли от разглашения гостайны

Мужчина работал с секретной информацией
Фото: Мария Бакланова
В Удмуртии работника одного из промышленных предприятий предостерегли от разглашения гостайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Мужчина работал с электронными документами, которые содержали в себе секретную информацию. Эти данные он хранил на непредназначенном для этого носителе, что, по мнению ФСБ, не исключало возможности открытого доступа к охраняемым сведениям.
Мужчине объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жителя Удмуртии осудят за изнасилование несовершеннолетних
Суд пересмотрит уголовное дело экс-министра природы Удмуртии Александра Нестерова
Два родника Ижевска не прошли проверку Минприроды Удмуртии на качество