Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 6:31

Жителя Удмуртии предостерегли от разглашения гостайны

Мужчина хранил секретную информацию на непредназначенном для этого носителе
Софья Кель
Мужчина работал с секретной информацией

Мужчина работал с секретной информацией

Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии работника одного из промышленных предприятий предостерегли от разглашения гостайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Мужчина работал с электронными документами, которые содержали в себе секретную информацию. Эти данные он хранил на непредназначенном для этого носителе, что, по мнению ФСБ, не исключало возможности открытого доступа к охраняемым сведениям.

Мужчине объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Удмуртии осудят за изнасилование несовершеннолетних

Суд пересмотрит уголовное дело экс-министра природы Удмуртии Александра Нестерова

Два родника Ижевска не прошли проверку Минприроды Удмуртии на качество