Лучшим работникам «Ижстали» вручили награды

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

В канун профессионального праздника более 150 работникам завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») вручили награды различного уровня.

Вальцовщик по сборке клетей цеха калиброванного проката Юрий Калмыков удостоен высокого звания «Заслуженный металлург Российской Федерации». Трудовые достижения и заслуги начальника инструментального цеха Ивана Смирнова и электромонтера цеха ремонта и технического обслуживания оборудования прокатного производства Василия Егорова отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Восьмерым работникам и пятерым ветеранам завода присвоено звание «Заслуженный работник ПАО «Ижсталь». Все они отработали на заводе не менее 30 лет, внесли личный вклад в развитие производства и освоение передовых технологий, труд каждого из них отмечен государственными наградами. По многолетней традиции удостоенные этого звания вместе с родственниками посадили рябины рядом со зданием заводоуправления.

Обновленную Доску почета украсили фотографии 14 передовых бригад и 28 портретов тех, кто заслужил звания «Лучший по профессии», «Лучший специалист», «Лучший руководитель».

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Также среди награжденных – обладатели грамот и благодарностей министерства промышленности и торговли РФ, Правительства и Государственного совета Удмуртии, званий «Почетный металлург» и «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики».

«На заводе трудится немало мастеров с большой буквы, которые вкладывают душу в любимое дело. Они являются профессиональным ориентиром для окружающих, основой коллектива ижевских металлургов», – отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»