Абонемент на оплату платных парковок вводится в Ижевске

Покупка абонемента позволит автомобилистам сэкономить до 70% Фото: Мария Бакланова

В Ижевске появились месячные абонементы для оплаты платных парковок. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Абонемент обойдется жителям и гостям города в 3,5 тыс. рублей. Купить его можно в личном кабинете на сайте izhparking.ru в разделе «Абонементы» или в мобильном приложении «Горпарковки».

«Абонемент действует на одно транспортное средство на все муниципальные платные парковки города. Покупка абонемента позволит автомобилистам сэкономить до 70% в сравнении с почасовой оплатой парковки», – сообщают в руководстве муниципалитета.

Напомним, платные парковки появились в Ижевске 1 февраля 2023 года. Ранее мы писали, за что могут выписать штраф и какими способами можно оплатить парковку. Отметим, что правом на бесплатную парковку могут воспользоваться многодетные семьи, владельцы электрокаров, ветераны ВОВ и приравненные к ним категории, а также инвалиды всех групп. А в выходные и праздники парковка бесплатна для всех автомобилистов.

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