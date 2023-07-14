Четыре человека получили травмы в столкновении двух легковушек в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

13 июля, в 17:10 на 75-м км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от дороги «М - 7 Волга» произошло ДТП с 4 пострадавшими. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

27-летний молодой человек за рулем машины «ВАЗ-2114», пытаясь обогнать другое авто, выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП. Машина нарушителя ПДД врезалась в «УАЗ» под управлением 57-летнего мужчины, который в этот момент съезжал на обочину для ремонта линий электропередач.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

После столкновения «ВАЗ» съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры «ВАЗа» – 24-летняя девушка и 48-летняя женщина – получили травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

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