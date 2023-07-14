Гороскоп на день: 15 июля Девам нужно провести время с семьей, а Рыбам – отправиться в путешествие

Перемены близко Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на четверг для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Есть вещи, которые изменить невозможно. Когда что-то умирает, не стоит над этим долго горевать. Приходит пора перерождения и нового начала. Отпустите прошлое. Время шагнуть в новый день.

ТЕЛЕЦ

Яркие эмоции и желание перемен ворвутся в вашу жизнь. Не бойтесь рисковать и предлагать опасные авантюры. Сегодня вам как никогда нужна встряска. Экстремальное приключение поможет вам посмотреть на мир свежим взглядом.

БЛИЗНЕЦЫ

Не спешите, даже если вас очень торопят. Не забывайте думать о себе и о своем здоровье. Двигайтесь к цели в привычном для себя темпе. Только так вы сможете сделать все правильно, не упустив ни одной детали.

РАК

Сохранение баланса между работой и личной жизнью – залог вашего спокойствия. Не хватайтесь за все подряд. Выберите одно единственное дело и сосредоточьте свои силы на нем. Так у вас хватит сил и на дела, и на любимых.

ЛЕВ

Что-то в глубине души не дает вам покоя. Сейчас лучше не надеяться на стабильность. Просто плывите по течению. Мир меняется, и вам необходимо научиться подстраиваться под него.

ДЕВА

Удача благоволит вам. Отличное время для заботы о себе и своих близких. Проведите время с семьей, занимаясь тем, что нравится. Яркие эмоции подарят вам случайные мелочи. Кстати, на романтическое свидание тоже сходить не грех.

ВЕСЫ

Вам может казаться, что вы никак не можете повлиять на ситуацию, которая складывается вокруг. Но Вселенная упорно повторяет, что это не так. Если вы желаете победы, отбросьте сомнения и двигайтесь вперед. Здоровая гордость и уверенность в себе – ключ к спасению.

СКОРПИОН

Темная полоса может начаться в вашей судьбе. У вас нет и никогда не было причин заниматься крохоборством, придираться и просто требовать от людей невозможного. Мир может поставить вас в условия, когда требовать этого будут от вас. Будьте проще. Только в этом случае жизнь станет легче.

СТРЕЛЕЦ

Всегда найдется повод для радости. Звезды советуют вам сегодня отдаться счастью. Тысячи возможностей лежат у ваших ног. Чем заняться – выбирайте сами. Любой ваш выбор благоприятно скажется на вас и ваших близких.

КОЗЕРОГ

Страхи прошлого навсегда вас покинут. Надежда на светлый день поселится в вашем сердце. Ссора с любимым забудется. Мир и гармония придут в отношения.

ВОДОЛЕЙ

Даже в самые темные времена не стоит терять надежду. Близкий человек протянет вам руку помощи и поможет вырваться из западни, в которую вы себя загнали. Доверьтесь случаю. Любовь царит повсюду.

РЫБЫ

Пришла пора отправиться в путешествие. Дорога позволит вам привести мысли в порядок и открыть для себя новые места силы. Пришла пора обрести свободу. Настало время приключений.

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