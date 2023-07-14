150 тысяч рублей украли мошенники у 83-летней пенсионерки из Удмуртии

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

Телефонные мошенники украли у 83-летней пенсионерки из Удмуртии 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

На стационарный телефон под видом внучки пожилой женщине позвонила незнакомка и сказала, что стала виновницей ДТП. Голоса звонившей и внучки пенсионерки были похожи, и поэтому она поверила мошеннице. Затем звонок резко оборвался, а спустя еще некоторое время пожилой женщине позвонил мужчина и заявил, что для освобождения внучки от уголовной ответственности потерпевшей нужно заплатить в качестве возмещения ущерба деньги.

До прибытия курьера звонивший не давал женщине прекратить разговор, диктовал текст заявления о прекращении разбирательства. Пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей, а затем узнала, что ее внучка в ДТП не попадала.

В ходе расследования уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему) был установлен преступный курьер. Им оказался 24-летний молодой человек из Пермского края. В начале июня в мессенджере с ним связался неизвестный и предложил подзаработать на курьерской службе. Украденные у пенсионеров деньги молодой человек перечислял куратору, но часть от этих сумм оставлял себе.

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