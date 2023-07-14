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НовостиПроисшествия14 июля 2023 10:05

39-летний житель Ижевска задержан по подозрению в продаже наркотиков

У мужчины обнаружили более 120 граммов запрещенных веществ
Софья Кель
Мужчине грозит до 10 лет колонии. Фото: скриншот из видео

Мужчине грозит до 10 лет колонии. Фото: скриншот из видео

В Ижевске по подозрению в продаже наркотиков задержали 39-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Машину мужчины остановили на трассе в городе. При личном досмотре стражи порядка обнаружили в рюкзаке задержанного более 120 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет колонии.

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