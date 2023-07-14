«Ростелеком» обеспечил мобильной связью семь удаленных удмуртских поселков

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«Ростелеком» построил базовые станции связи в семи удаленных населенных пунктах Удмуртской Республики. Работы выполнены по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Доступ к мобильной связи стандарта 4G/LTE получили порядка 800 жителей региона.

Базовые станции построены в деревнях Большая Кизня, Блаж-Юс, Малая Итча, Тум, а также в селах Валамаз, Уть-Сюмси и Угловая. Каждая вышка подключена к оптике и электропитанию и обеспечивает стабильную связь на всей территории населенных пунктов.

Виталий Васильев, технический директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«За три месяца «Ростелеком» проложил почти 100 километров оптики, чтобы запустить в эксплуатацию станции связи в семи поселениях. Некоторые из них удалены от райцентров на десятки километров, окружены лесами и водоемами, поэтому стройка была технологически непростой. До конца года базовые станции появятся еще в 40 населенных пунктах Удмуртии».

По проекту УЦН 2.0 «Ростелеком» устанавливает вышки в деревнях и селах, где проживают от 100 до 500 человек.

Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики:

«В удаленные села и деревни Удмуртии связь может прийти только при помощи госпрограмм. В этом году благодаря проекту УЦН 2.0 доступ к мобильному интернету впервые получили пять тысяч жителей региона. Теперь граждане со своих смартфонов пользуются госуслугами и различными онлайн-сервисами, соцсетями и маркетплейсами».

С начала года «Ростелеком» построил в республике 28 базовых станций. При формировании адресной программы проекта УЦН 2.0 учитываются результаты голосования жителей Удмуртии на Госуслугах.

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