Новые идеи с опорой на профессиональный опыт: молодые специалисты АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова – победители корпоративной конференции АО «НК «Нефтиса»

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

В АО «НК «Нефтиса» подведены итоги конференции молодых специалистов. 6 и 7 июля состоялся II этап конференции молодых специалистов АО «НК «Нефтиса». Цель конференции – привлечение молодых специалистов к инновационной деятельности, решению производственных задач и вовлечение в корпоративную культуру компании.

В этом году конференция проходила в уже ставшем для всех привычном онлайн-формате. Участники и наставники в течение 2 дней могли оценить опыт коллег и представить свои наработки.

В финальном этапе приняли участие 17 лучших молодых специалистов из 7 предприятий АО «НК «Нефтиса», АО «Белкамнефть» представляли 6 победителей регионального этапа.

В ходе конференции участники представили свои проекты, направленные на повышение эффективности деятельности компании. Каждый доклад оценивался по нескольким критериям (актуальность темы, возможность внедрения в производство, экономическая и технологическая эффективность решения и уникальность представленного проекта), на основании оценки которых формировалось общее количество баллов каждого докладчика.

Итоги II этапа конференции подвел Генеральный директор АО «НК «Нефтиса» Андрей Зарубин и обратился к молодым специалистам и участникам мероприятия: «В условиях постоянно меняющейся мировой экономики ваши новаторские идеи помогают руководителям дочерних компаний АО «НК «Нефтиса» по-новому взглянуть на привычные производственные процессы. А вам в своей ежедневной работе я рекомендую обращаться к опыту старших коллег, не стесняйтесь задавать вопросы и будьте уверены в своих силах!»

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

По результатам конференции призовые места распределились следующим образом:

— первое место – у Алексея Шамшитова, механика по ремонту оборудования ЦПКРС № 1 АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова;

— второе место – у Виктора Синельникова, заместителя начальника отдела информационной безопасности ООО «Сладковско-Заречное»;

— третье место поделили представители АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Андрей Харлан, инженер связи Управления информационных технологий, и Екатерина Моромова, ведущий геолог отдела подсчета запасов и управления запасами Управления геологии.

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

Генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Арсибеков поддерживал своих молодых специалистов на протяжении двух дней конференции и после подведения итогов обратился к сотрудникам: «Поздравляю вас с результативным выступлением, так держать! Каждый проект по-своему интересен и должен быть реализован. Главное – не останавливайтесь на достигнутом!»

Нужно отметить, что победа нашей молодежи – это во многом заслуга опытных наставников. Во время подготовки и защиты своих работ ребята могли ощущать поддержку и активное участие своих старших коллег.