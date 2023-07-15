Погода в Ижевске на день: 15 июля в городе пасмурно и до +18°С

День будет пасмурным
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
По прогнозу сервиса Яндекс.Погода,15 июля в Ижевске будет пасмурно и без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +18°С. Ветер северный со скоростью 3,2 м/с. Ночью температура опустится до +15°С.
Хорошего вам дня!
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