Погода в Ижевске на день: 15 июля в городе пасмурно и до +18°С

День будет пасмурным Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

По прогнозу сервиса Яндекс.Погода,15 июля в Ижевске будет пасмурно и без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +18°С. Ветер северный со скоростью 3,2 м/с. Ночью температура опустится до +15°С.

Хорошего вам дня!

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