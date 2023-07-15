Гороскоп на день: 16 июля Овнам нужно перестать фантазировать, а Водолеям – выбраться на встречу с друзьями

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на воскресенье для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Мечтать не вредно, вредно – не мечтать. Главное, не забывайте выходить из мира своих фантазий хотя бы иногда, иначе рискуете упустить в своей жизни все самое главное.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь не слишком много рассказывать о своих достижениях в кругу незнакомцев. Да, похвалы хочется, но не стоит забывать об осторожности, – кто-то может начать распускать слухи.

БЛИЗНЕЦЫ

У вас могут возникнуть проблемы в общении с близким человеком. Закрыться и устроить игру в молчанку, конечно, легче, но правильнее будет обсудить этот вопрос и разрешить все трудности вместе.

РАК

Постарайтесь быть более мягкими и вдумчивыми. Порой ваши слова могут быть слишком резкими, даже если вы сами этого не планировали. Выражайте заботу по отношению к вашим близким, и тогда все точно наладится.

ЛЕВ

Если у вас есть возможность повысить свою квалификацию или даже сменить сферу деятельности, то смело хватайтесь за нее. Удача сегодня полностью на вашей стороне, и, судя по всему, она не собирается никуда от вас уходить.

ДЕВА

Ни одно начинание не получается на 10 из 10 с первого раза. Чтобы достичь идеала нужно потратить уйму усилий. Так что не стоит бросать только начатое дело. Все впереди!

ВЕСЫ

Сегодня вы настолько обворожительны, что люди готовы буквально падать у ваших ног. Возможно, стоит этим воспользоваться и завести новые знакомства?

СКОРПИОН

Сегодня найдется решение проблемы, над которой вы думаете уже не первый день. Постарайтесь расслабиться и займитесь хобби. Возможно, гениальная идея озарит вас именно в этот момент.

СТРЕЛЕЦ

Вы принимаете слова окружающих слишком близко к сердцу. Посмотрим правде в глаза, никто не идеален, и у вас тоже могут быть недостатки. Примите критику, а потом уже решайте, что с ней делать. Только грубить не надо.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь не поддаваться влиянию окружающих. У вас есть своя цель, и кто, если не вы, лучше всего знает, как ее достичь? Уделите побольше внимания своей интуиции.

ВОДОЛЕЙ

Это замечательный день для встречи с друзьями. Если вас куда-то позовут, то не отказывайтесь. Кто знает, когда появится еще одна возможность выбраться куда-то в кругу хорошей компании?

РЫБЫ

Вы можете достичь чего угодно, если сконцентрируетесь на этом. Трудностей не избежать, но вы в силах преодолеть их. Соберите волю в кулак и сделайте то, о чем так долго думали.

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