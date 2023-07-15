Спасатель Щетинин рассказал жителям Удмуртии, как снизить риск попадания молнии во время грозы

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Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал в беседе с RT, как себя вести во время грозы.

Если непогода застала вас в лесу, то следует как можно быстрее найти низкорослый участок и спрятаться в нем. Избегайте высоких деревьев, так как они притягивают молнии.

«Если находитесь в сельской местности, желательно зайти в дом, закрыть окна, не пользоваться телефоном», – объяснил спасатель.

Если гроза началась, когда вы находитесь в поле, то вам нужно засесть в овраг и нагнуть голову.

«Все металлические предметы, которые у вас есть – как можно дальше, в том числе телефоны, нательные крестики, зонтики. По возможности скрыться в стационарном капитальном здании», – рассказал специалист.

Также не следует приближаться к электропроводке, молниеотводам и водостокам с крыш. Напомним, 12 июля по Удмуртии прошелся сильный ливень с грозами и градом. «Комсомолка» показывала, как непогоду пережила столица региона.

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