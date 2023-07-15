Трамваи №5 не идут по улице Халтурина в Ижевске

О причинах задержки в движении общественного транспорта не сообщается Фото: Мария Бакланова

15 июля, с 15:27 в столице Удмуртии нет движения трамваев маршрута №5 по улице Халтурина в сторону Центра. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано следующим образом:

– Буммаш – ул. Серова – ул. Кирова – ул. К.Маркса – Центр – ул. Огнеупорная.

О причинах задержки общественного транспорта не сообщается.

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