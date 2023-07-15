Трамваи №5 не идут по улице Халтурина в Ижевске

О причинах задержки в движении общественного транспорта не сообщается
Фото: Мария Бакланова
15 июля, с 15:27 в столице Удмуртии нет движения трамваев маршрута №5 по улице Халтурина в сторону Центра. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовано следующим образом:
– Буммаш – ул. Серова – ул. Кирова – ул. К.Маркса – Центр – ул. Огнеупорная.
О причинах задержки общественного транспорта не сообщается.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Ижевске начался второй этап обработки территорий от клещей
Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Удмуртии
22 июля парк «Динополис» открывается в Ижевске