Погода в Ижевске на день: 16 июля пройдут небольшие дожди

Сегодня возможны дожди Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 16 июля. Есть еще день, чтобы насладиться отдыхом. А тем временем «Комсомолка» расскажет, какая в этот день окажется погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +21…+23 градуса. Пройдут небольшие дожди. На небе – облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, 8–13 м/с.

О погоде на выходные мы подробнее рассказывали здесь.

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