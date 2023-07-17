Врач назвал бесполезным лечение простудных заболеваний антибиотиками

Антибиотики не справятся с вирусами Фото: Мария Бакланова

Игорь Нехаев, доктор медицинских наук, профессор РАН, рассказал RT, что антибиотики не стоит пить при простуде.

«Мы должны понимать, что антибиотики — это серьезная группа препаратов, которая используется для лечения бактериальных инфекций. В тех случаях, когда люди применяют их при насморке, так называемой простуде, повышении температуры, это лишняя трата времени, сил и, надеюсь, небольшой части своего здоровья», – отметил врач.

Антибиотики подавляют иммунитет, а также могут навредить сердцу, почкам или печени.

Лекарства бесполезны при борьбе с вирусами. Они направлены на уничтожение бактерий и грибков.

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