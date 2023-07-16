Балкон загорелся в доме на ул. Татьяны Барамзиной в Ижевске

Пожар произошел в 9-этажном доме Фото: Мария Бакланова

В Ижевске ну ул. Татьяны Барамзиной загорелся балкон на шестом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Информация о пожаре поступила в 13:19. Ликвидацию объявили в 13:41. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют.

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