Частный дом сгорел в ночь на 17 июля в Удмуртии

При пожаре никто не пострадал. Фото: ПСЧ-37

16 июля, в 23:28 в деревне Сырьезшур загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части №37.

Первая бригада пожарных прибыла на место происшествия через 18 минут после поступления сообщения. К тому времени дом был полностью объят пламенем.

Общая площадь пожара составила 70 кв.м. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания электросчетчика.

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