Пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе Пермь – Ижевск

Фото: МВД России по Пермскому краю

16 июля, в 16:45 на трассе Пермь – Ижевск на территории Большесосновского района произошло смертельное ДТП с 5 жертвами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

Фото: МВД России по Пермскому краю

По предварительным данным, из-за лопнувшей шины водитель грузовика выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с машиной «Чери Лада» и мотоциклом. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легковушки, а также водитель мотоцикла. Травмы получили водитель грузовика и женщина-пассажир мотоцикла. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

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