Лучших легкоатлетов наградили на «Ижстали»

Фото: ПАО «Ижсталь»

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в честь Дня металлурга прошла легкоатлетическая «огненная» эстафета. Она стала девятым видом спорта в рамках комплексной заводской спартакиады.

Эстафета состояла из четырех мужских и одного женского этапов. В первой группе убедительную победу одержали прокатчики, захватившие лидерство с первого этапа. Вторыми финишировали ремонтники. Замкнули тройку призеров спортсмены сборной коммерческой и производственной служб.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»

Во второй группе победу одержала команда цеха калиброванного проката. Серебро завоевала сборная энергетиков и молодых специалистов. Бронза – у команды транспортного цеха.

Отдельно были отмечены легкоатлеты, быстрее других пробежавшие первый, самый длинный этап, – оператор поста управления стана 450 Вадим Шамшурин и термист цеха калиброванного проката Артем Драченников.

Фото: ПАО «Ижсталь»

После девяти видов спорта в общем зачете спартакиады в первой группе уверенно лидируют спортсмены коммерческой и производственной служб, во второй с минимальным отрывом от соперников – сборная энергетиков и молодых специалистов.