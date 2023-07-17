Tele2 запустила тревел-гид по Удмуртии для тех, кто уже все видел

Фото: предоставлено клиентом

Tele2 разработала онлайн-путеводитель (18+) по нетривиальным достопримечательностям Удмуртии и соседних регионов. Компания предложила готовые маршруты выходного дня с личным экскурсоводом – собственным смартфоном. В тревел-гиде есть онлайн-карта, навигатор, карта покрытия оператора и полезные рекомендации, чтобы не отвлекаться на организационные мелочи и в полной мере окунуться в приключения.

Проект создан для любителей путешествий, которые охотно изучают свой и соседние регионы, стремятся к новым впечатлениям. Тревел-гид наполнен оригинальными идеями поездок на выходные, которые придутся по вкусу взрослым, семьям с детьми, большим компаниям и одиночкам. В каждом регионе есть маршруты, куда можно добраться и на общественном транспорте. Tele2 при этом поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн – во всех предложенных локациях доступен надежный мобильный интернет.

Фото: предоставлено клиентом

В разделе тревел-гида об Удмуртии жители и гости региона узнают, где выковать себе оберег под руководством женщины-кузнеца, побывать на лесном сафари в трех метрах над землей, справить средневековый праздник и понять, чем перепечи отличаются от табани. Онлайн-карта включает выгодные предложения от партнеров оператора: скидки на посещение экскурсий в рамках маршрутов и на проживание в экоотелях. С помощью тревел-гида сейчас также можно спланировать путешествия по Марий Эл, Татарстану, Чувашии, Ульяновской, Нижегородской и Кировской областям.

Создавать тревел-проект помогали краеведы, экскурсоводы и местные жители, их истории и рассказы об уникальных достопримечательностях соединил в себе аудиогид. В Удмуртии с его помощью исследователи приоткроют тайну исчезнувших деревень, расскажут о нраве и привычках богатырских коней и объяснят, почему настроение Бабы Яги переменчивое. Для прослушивания понадобятся только смартфон и надежный мобильный интернет.

Tele2 продолжает поддерживать высокий потенциал внутреннего туризма и улучшает качество связи за пределами крупных населенных пунктов. В зоне внимания остаются национальные парки, экотропы, заповедники, музеи под открытым небом, живописные водоемы и другие локации для путешествий, чтобы абоненты всегда оставались на связи. В то же время оператор продолжает наращивать емкость действующей сети. Работы в городах и селах проводятся на основании данных о пользовательской активности и динамике потребления мобильного интернета.

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