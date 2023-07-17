17 июля в Удмуртии ожидаются грозы

Фото: freepik.com

17 июля местами по Удмуртии пройдут грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Жителей просят соблюдать меры безопасности, в том числе не подходить к высоким деревьям, стогам сена и высотным зданиям. Спасатели отмечают, что человек может получить травмы не только от прямого попадания, но и в случае, если молния ударила на расстоянии метра от него, при условии, что рядом находятся вода или сырая земля. О том, как снизить шанс попадания молнии мы писали здесь.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на неделю.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Школу №5 Воткинска готовят к открытию в новом учебном году

59-летнего жителя Ижевска осудят за убийство собутыльника топором

Тело мужчины 1977 года рождения подняли из пруда в Завьяловском районе Удмуртии