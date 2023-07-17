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НовостиПроисшествия17 июля 2023 8:14

Более 160 тысяч рублей лишился 27-летний житель Ижевска при заказе проститутки

Молодой человек наткнулся на мошенников
Виола Романова
По факту произошедшего проводится проверка

По факту произошедшего проводится проверка

Фото: Амир Закиров

В Ижевске 27-летний рабочий одного из заводов наткнулся на мошенников при поиске сайта с проститутками в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На портале по оказанию интимных услуг молодой человек выбрал понравившуюся девушку и сделал заказ. Вскоре ему позвонил мужчина, представился Хасаном и сказал, что он является менеджером сайта. По его словам, из-за ошибки при оплате онлайн касса сайта заблокировалась, а для ее восстановления ижевчанину нужно заплатить деньги. Так называемый менеджер пообещал, что после восстановления работы сайта заводчанину вернут его сбережения. Мужчина поверил и отправил на указанный счет 160 500 рублей. После этого Хасан перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. Сейчас по факту происшествия стражи порядка проводят проверку.

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