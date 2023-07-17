Более 160 тысяч рублей лишился 27-летний житель Ижевска при заказе проститутки

По факту произошедшего проводится проверка Фото: Амир Закиров

В Ижевске 27-летний рабочий одного из заводов наткнулся на мошенников при поиске сайта с проститутками в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На портале по оказанию интимных услуг молодой человек выбрал понравившуюся девушку и сделал заказ. Вскоре ему позвонил мужчина, представился Хасаном и сказал, что он является менеджером сайта. По его словам, из-за ошибки при оплате онлайн касса сайта заблокировалась, а для ее восстановления ижевчанину нужно заплатить деньги. Так называемый менеджер пообещал, что после восстановления работы сайта заводчанину вернут его сбережения. Мужчина поверил и отправил на указанный счет 160 500 рублей. После этого Хасан перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. Сейчас по факту происшествия стражи порядка проводят проверку.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Предварительная цена ремонта лестницы до набережной Ижевска составила 25-30 млн рублей

Глава Удмуртии поручил урегулировать правила пользования электросамокатами в регионе

Неделя будет пасмурной и дождливой: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней