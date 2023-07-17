22 тротуара отремонтировали в Ижевске в 2023 году

В этом сезоне подрядчик отремонтирует еще 21 тротуар. Фото: администрация Ижевска

В столице Удмуртии проходит приемка тротуаров, которые отремонтировали в 2023 году в рамках программы «Пешеходный Ижевск». Из 43 запланированных объектов работы завершились уже на 22.

«Программа «Пешеходный Ижевск» идет хорошими темпами. Половина работ уже сделана. Пока проводим предварительную приемку, оцениваем качество работ, проговариваем с подрядчиком вопросы устранения недочетов. В целом же ремонт и строительство новых тротуаров идут в хорошем темпе, работы выполняются качественно. Планируем, что через месяц-полтора работы будут завершены», – сообщил председатель гордумы Фарит Губаев.

На работы из регионального бюджета выделили 50 млн рублей. На некоторых участках тротуары не просто обновляют, а строят новые.

Новые пешеходные дорожки уже появились на улице Мужвайская около школы №85, вдоль двух корпусов детского сада №167 по улице 1-я Тверская, вдоль Татьяниного сквера по улице Т. Барамзиной, а также около дома №56 по улице 40 лет Победы. Вскоре ремонт завершится еще на 4 участках: на улицах Петрова и Ворошилова, на проспекте Калашникова и Татьяниной аллее.

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