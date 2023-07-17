Гороскоп на день: 18 июля для того, чтобы добиться успеха Овнам стоит полагаться на опыт прошлого, а Скорпионам – на импровизацию

Мир скрывает удивительные секреты Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторник для всех знаков зодиака.

Овен

День обещает быть сложным. Не стоит поддаваться эмоциям и пытаться показать себя кем-то, кем вы не являетесь. Держите все под контролем. Ссоры с близкими и излишняя импульсивность в деловых переговорах не доведут до добра. Полагайтесь на опыт прошлых лет и действуйте мудро.

Телец

Сотворение реальности из собственных фантазий – дело сложное. Будьте осторожны, когда дело касается возможных отношений. Вы можете запутаться в собственных чувствах и не заметить за добрыми словами фальшь и обман. Слушайте голос разума. Он вас не подведет и не даст вашим трудам пропасть зря.

Близнецы

Что бы вам ни говорили, правда всегда сильнее иллюзий. Взгляните на мир под новым углом. Пришла пора поймать вдохновение и, вздохнув полной грудью, начать двигаться к заветной мечте. Безусловно, одного дня не хватит, чтобы добиться всего. Но в вас достаточно энергии, чтобы сделать первый шаг и не отступить.

Рак

Счастье мимолетно. Но даже его нескольких мгновений для вас жизненно необходимы. Ищите тепло в надежных руках. А вот принимать серьезные решения сегодня не стоит. Ваше мнение успеет поменяться несколько раз, прежде чем вы осознаете, чего желаете на самом деле.

Лев

Сегодня вам предстоит быть лидером. Потому постарайтесь не давать обещаний, которые не сможете выполнить. Даже если речь идет о каких-то мелочах. Лучше сказать, что не можете, чем потом столкнуться с неприятными последствиями. В любой непонятной ситуации сохраняйте спокойствие.

Дева

Выбор, поставленный перед вами, серьезно запутает вас. Вселенная советует вам прислушаться к себе. Любое решение верное. Важно только оговорить границы дозволенного, чтобы сохранить баланс между семьей и работой.

Весы

Терпение и мягкое отношение к близким людям поможет вам растопить лед в отношениях и добиться долгожданного диалога по душам. Будьте готовы к тому, что настроение вашего партнера переменчиво. Но это не беда. Так вам будет легче понять друг друга.

Скорпион

Двигаться по уже проложенной тропе – не ваша стезя. Вселенная советует вам не бояться импровизировать. Шанс выгодных знакомств высок, как никогда. Расслабьтесь. Все, что нужно для хорошего дня, вы найдете у себя под рукой.

Стрелец

Необходимо сосредоточиться на сохранении домашнего очага. Перемены в этом плане рано или поздно неизбежны, потому вам следует смириться с этой мыслью. Пока есть возможность, проводите время вместе с любимыми. Так вы сможете укрепить вашу связь.

Козерог

Вернуться в рабочий ритм будет непросто. Потому не берите на себя слишком много. Расслабьтесь. Свежие идеи помогут вам справиться со всеми жизненными неурядицами.

Водолей

Приняв окончательное решение, вы ощутите серьезный моральный подъем. Вселенная пошлет вам немного удачи и поможет постичь все прелести свободной любви не только телу, но и духу.

Рыбы

События в вашей жизни нескончаемы. Приготовьтесь к плодотворному дню, полному неожиданных, но очень приятных моментов. Удача у вас в руках. Используйте ее грамотно, чтобы достичь больших успехов в работе и личной жизни.

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