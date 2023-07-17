37-летний велосипедист погиб в ДТП с грузовиком в Удмуртии 17 июля

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
17 июля, в 00:32 на 50-м км дороги «Ижевск-Воткинск» Воткинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
43-летний водитель «КАМАЗа» сбил 37-летнего велосипедиста. Мужчина ехал по краю проезжей части в попутном грузовику направлении. При этом на его одежде не было светоотражающих элементов.
Пострадавшего велосипедиста доставили в медучреждение. Врачам не удалось спасти его жизнь, – мужчина погиб от полученных травм.
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