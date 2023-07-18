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НовостиОбщество18 июля 2023 3:00

Погода в Ижевске на 18 июля: до + 25 °С и кратковременный дождь

Ветер северо-восточный 7-12 м/с
Ирина Шутова
Сегодня в Ижевске ожидается дождь. Фото: Мария Бакланова

Сегодня в Ижевске ожидается дождь. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет пасмурно.Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +23…+25 °С. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью +15….+18 °С. Будет пасмурно и дождь.

Хорошего вам дня!

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