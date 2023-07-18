Грозы ожидаются в Удмуртии 18 июля

Вместе с грозами придут и сильные ветры Фото: Амир Закиров

18 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Жителей призывают к внимательности и осторожности. Ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды в Ижевске на эту неделю.

Напомним, 12 июля в Удмуртии прошел первый в этом сезоне сильный ливень. Ураган повредил электросети и оставил без электричества 7 районов республики.

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