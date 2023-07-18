Круглый фонтан на Центральной площади закроют 18 июля

Фонтан закроют только на сутки
Фото: Амир Закиров
18 июля круглый фонтан на Центральной площади Ижевска закроют для посещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этот период специалисты проведут на участке профилактические работы. Отметим, что светомузыкальный фонтан работает в штатном режиме.
Напомним, что фонтан под перголой запустили в начале июня.
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