Подростка с тату на пальцах и ладони ищут в Ижевске

Маев Денис. Фото: ПСО «Регион 18»

В столице Удмуртии пропал Маев Денис 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

17 июля, в 12:00 подросток вышел из дома в переулке Халтурина и не вернулся. При себе у Дениса нет телефона. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Примерный рост пропавшего 165 см, телосложение среднее, а волосы – светло-русые. Из отличительных примет можно назвать тату подростка: на фалангах пальцев Дениса набиты перстни, а на тыльной стороне ладони между указательным и большим пальцами – надпись.

На момент пропажи подросток был одет в серо-зеленую футболку с надписью, синие шорты и черные кроссовки. Также у него была черная сумка-мешок.

Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите по телефону горячей линии ПСО «Регион 18»: 8 951-195-29-71 или в полицию по телефону 02 или 102 (с мобильного).

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