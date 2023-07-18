Водитель легковушки сбил 9-летнюю девочку в Удмуртии

Фото: скриншот из видео

17 июля, в 16:50 на 218-м км дороги «Подъезд к городам Пермь и Ижевск от автодороги «М7 Волга» в Якшур-Бодьинском районе произошло ДТП с ребенком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

52-летний водитель Hyundai Elantra сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получила травмы. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице.

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