Жители Ижевска жалуются на работающую по ночам спецтехнику

Дневные работы ограничивают движение транспорта, поэтому специалисты чистят ливневки по ночам. Фото: @zlou18

Ижевчанин Василий опубликовал в сообществе «Злой ижевчанин» пост с жалобой на сильный шум из-за работы спецтехники. По его словам, уже 3 дня жители микрорайона «Столичный» не могут спокойно спать по ночам.

«С 23 до часу ночи вдоль дороги Воткинское шоссе, напротив жилых домов по адресу ул.Кунгурцева 10 и 12, работает спецтехника и откачивает ливневую канализацию. Сильно шумит, мешает спать. Открыть окна невозможно. Нельзя данный вид работ проводить в дневное время?» – возмущается мужчина.

Мы обратились к администрации Ижевска и узнали о причинах ночных работ. Прочистка ливневок проводится для устранения возможных подтоплений на дорогах и ближайших территорий посредством каналопромывочной и илососной установок.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, закон о тишине не распространяется на спецтехнику, работающую в ночное время.

«Проведение работ в дневное время ограничивает автомобильный трафик на городских дорогах, который может создать аварийные ситуации. Учитывая создаваемые в ночное время неудобства для жителей, мероприятия по предупреждению подтоплений проезжей части и территорий проводятся в кратчайшие интервалы времени», – рассказал главный инженер СБиДХ Сергей Акшенцев.

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