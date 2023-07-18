Гороскоп на день: 19 июля Раки узнают хорошие новости от добрых друзей, Стрельцы – от любимых коллег

Вам удастся постичь тайны мироздания Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

Овен

Желание сделать все и сразу ни к чему хорошему не приведет. Дайте себе возможность выбрать направление и расставьте приоритеты. Ваш личный успех – лучший яд против ваших злопыхателей.

Телец

Стоит проявить терпение и упорство в делах, связанных с финансами. Вселенная направит вас, но нужно проявить немало терпения, если хотите соблюсти баланс.

Близнецы

Мечты о великом дадут вам возможность выйти за рамки привычного. Однако звезды намекают, что пора очнуться от грез и взглянуть на ситуацию трезво. Вы сможете исполнить задуманное, только если создадите проработанный план действий.

Рак

Хорошие новости не заставят себя долго ждать. Знакомство с человеком на расстоянии поможет вам поймать вдохновение. Берите инициативу в свои руки. Возможно, это ваша судьба?

Лев

Стремление удержать под контролем ситуацию плохо повлияет на ваше ментальное состояние. Пришла пора избавиться от накопившегося мусора. Вы – сильная личность, у вас получится добиться всего своими силами.

Дева

Небольшие радости в течение дня помогут вам не сойти с ума на работе. Вечер обещает быть теплым, полным любви, заботы и вкусного ужина.

Весы

Расставание всегда болезненно. На этот раз вы рискуете заработать серьезный шрам на сердце. Не стоит бояться тьмы. Совсем скоро рассвет. Наберитесь смелости и сделайте шаг навстречу светлому будущему.

Скорпион

Счастье благоволит вам. Карьера продвинется вверх. Если хотите, чтобы везение сопутствовало вам как можно дольше, постарайтесь подкрепить его успехами в других областях жизни. Как насчет того, чтобы помириться с родственниками?

Стрелец

День обещает быть веселым. Необходимый заряд бодрости придаст утренняя чашечка кофе. А коллеги развеют рабочую рутину своей непосредственностью. Веселитесь. Все что ни делается – все к лучшему.

Козерог

Алкогольные напитки не смогут спасти вас от ссор с близкими людьми. Все накопившиеся проблемы стоит решать при помощи диалога. Вас выслушают, а откровенные беседы помогут и вам самим лучше понять своих оппонентов.

Водолей

Отвлекитесь от гнетущих и пугающих вас мыслей. Ясный рассудок поможет вам трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию под другим углом. Все наладится. Нужно только проявить терпение.

Рыбы

Относитесь к жизни легче. Любовь откроет для вас новые горизонты. Теплые воспоминания помогут вам быстро найти новые отношения. Именно они принесут в вашу жизнь теплый и нежный свет.

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