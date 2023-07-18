Более 2000 жителей Удмуртии покусали животные с начала 2023 года

В 67% случаев жителей региона покусали собаки. Фото: @master1305

С начала 2023 года от укусов животных пострадали 2 115 жителей Удмуртии, в том числе 650 детей младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Наиболее высокий показатель обращаемости пострадавших в больницы зарегистрирован в Вавожском, Завьяловском и Камбарском районах. В 67% случаев (1422 случая) жителей региона покусали собаки и лишь в 0,5% (11 случаев) – дикие животные.

С начала 2023 года в регионе зарегистрировали 4 случая бешенства среди животных, в том числе укусы лисы, кошки и рысью. Всем пострадавшим назначен полный курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства.

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