Более 2000 жителей Удмуртии покусали животные с начала 2023 года

В 67% случаев жителей региона покусали собаки. Фото: @master1305
С начала 2023 года от укусов животных пострадали 2 115 жителей Удмуртии, в том числе 650 детей младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Наиболее высокий показатель обращаемости пострадавших в больницы зарегистрирован в Вавожском, Завьяловском и Камбарском районах. В 67% случаев (1422 случая) жителей региона покусали собаки и лишь в 0,5% (11 случаев) – дикие животные.
С начала 2023 года в регионе зарегистрировали 4 случая бешенства среди животных, в том числе укусы лисы, кошки и рысью. Всем пострадавшим назначен полный курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства.
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