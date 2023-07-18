Бречалов, часть 4: госдолг, беспилотники и экономика

Фото: Эдуард Карипов

На портале IZHLIFE вышла 4 часть большого откровенного интервью Александра Бречалова директору медиахолдинга Centre digital & media Анастасии Власовой. В ней затронуты важные для региона и ее жителей темы. Вот несколько интересных моментов.

О госдолге и налогах

По сумме госдолга мы на восьмом месте. Она сформировалась по объективным причинам. В 2020 г., когда мы из-за пандемии «провалились» больше других регионов, нас поддержали минимально. Хотя только от нефтяной отрасли мы недополучили огромные деньги. А были еще и резко возросшие расходы по поддержке жителей и бизнеса в этот период. Всего за один 2020 год госдолг вырос на 18 млрд. В 2021 г. мы «выползли» самостоятельно, справились со всеми обязательствами. 2022 г. – снова падение поступлений от нефти. Так что это больше техническая, искусственная история.

«Если в 2017 г. объем собственных доходов консолидированного бюджета составлял 63 миллиарда рублей, то сейчас – 82-83 миллиарда. То есть физически мы выросли на 20 миллиардов – это астрономическая сумма! Малый бизнес в 2017 г. уплатил более 10 млрд рублей налогов, в 2022 г. – 22 миллиарда. Мы первые в стране по физическому приросту. Но даже это не компенсирует нам выпадение доходов от нефтяной отрасли. Поэтому в последние годы мы проседаем в доходной части бюджета».

О бизнесе и развитии

«Удмуртия – туристический регион. Это подтверждает, например, ежегодное увеличение пассажиропотока через аэропорт. По крайней мере половина наших районных и городских команд учились или учатся создавать туристический продукт. И это круто. Вот мы едем сейчас в Сарапул – еще лет 5 назад было сложно представить, что там можно арендовать красивый домик с панорамным остеклением и видом на Каму, пройти какими-то интересными маршрутами, попробовать местную кухню и т. д. Сейчас – пожалуйста: гастрономические туры, маршрут для людей с ограниченными возможностями, глэмпинги, классные ресторанчики и кафе, исторические достопримечательности и т. д. Такая же ситуация развивается в Глазове, Воткинске, некоторых районах. А ведь каждый такой кейс – это рабочие места, налоги, развитие экономики».

«Если в целом оценивать наши возможности по импортозамещению, то они безграничны. Вот тут неподалеку создают питомник для елочек, будут выращивать на продажу. С ними, кстати, анекдотичная история получилась. Весь мир в восторге от датских голубых елей – средняя высота, идеальная форма, ох и ах, какие молодцы скандинавы. Но никто не знает, что много лет назад они арендовали у нас на Северном Кавказе участок леса, а сейчас просто собирают там шишки, увозят и у себя выращивают. Что мешает нам самим это делать, а не закупать елки в Дании?»

Об «ИжАвто»

«В целом планы по e-Largus не поменялись. Сделано несколько тестовых автомобилей. К осени будет прогноз по объему производства. За этот проект я не переживаю. Сейчас в экономике нам важнее запустить особую экономическую зону (ОЭЗ). В нее, кстати, будут входить и площади «ИжАвто». Потому что сейчас ОЭЗ, как правило, не одна локация, а несколько территорий. У нас есть поддержка председателя правительства РФ, мы готовим документы и после их согласования начнем переговоры с потенциальными резидентами. Основное преимущество, которое дает статус ОЭЗ, – возможность беспошлинного ввоза оборудования, а это огромная экономия. Примеры успешных ОЭЗ в регионах России уже есть – они генерят выручку от 20 млрд рублей, на уровне ВРП региона».

Об отношениях с сотрудниками

«Думаешь, мне нравится материться и разгон давать? Я, наоборот, комфортно себя чувствую, когда человек профессионал, предлагает классные решения, контролирует процесс и выдает хороший результат. Кайф, когда специалист знает больше, чем я, и лучше что-то делает. Кстати, возвращаясь к ошибкам. Я считаю, что формат работы, который я использовал в самом начале, тоже был ошибкой. Я привык всю жизнь работать 24/7, а здесь люди в пятницу в 16.30 уходили. Помню, как одно из первых совещаний попросил назначить на 17 ч. пятницы. А мне говорят: «Надо возвращать людей».

Полную версию четвертой части интервью Главы Удмуртии читайте на сайте IZHLIFE.

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