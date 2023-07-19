Благотворительный Фонд «САФМАР» Михаила Гуцериева продолжает финансировать в Удмуртии социально значимые проекты

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

В 2023 году на поддержку социально значимых проектов в Удмуртии Благотворительный фонд «САФМАР», основателем которого является известный российский предприниматель Михаил Сафарбекович Гуцериев, запланировал более 260 млн. рублей.

Партнерство Удмуртской Республики и фонда «САФМАР» началось в 2003 году. АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса») как представитель «САФМАРА» в Удмуртии курирует благотворительные проекты фонда в регионе. За это время более 3 миллиардов рублей инвестировано в социально значимые проекты в Удмуртской Республике.

Из благотворительных средств «САФМАРА» в 2023 году 153 млн. рублей пойдут на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Игра, 50 млн. рублей направят на поддержку Республиканской детской клинической больницы, 14,5 млн. рублей – на приобретение оборудования для Республиканской инфекционной больницы, а 11 млн. рублей – на строительство стадиона для школы № 5 города Ижевска. Еще одна сумма в 17 млн. рублей будет распределена между районами присутствия производственной деятельности компании «Белкамнефть».

Стройплощадка ФОКа в п. Игра. Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

В разгар летнего сезона особенно активно проводятся работы по строительным проектам фонда. Так, в п. Игра на строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса завершаются строительно-монтажные работы нулевого цикла объекта: это работы по устройству монолитных фундаментов, работы по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации. Также начаты работы по монтажу металлического каркаса и несущих конструкций здания. И уже скоро жители поселка увидят очертания стен нового современного спортивного объекта, а полностью спорткомплекс планируется сдать летом 2024 года.

В Каракулино по просьбе жителей БФ «САФМАР» вкладывает средства в ремонт спортивного клуба «Атлет», бюджет 1 этапа проекта – 1,5 млн. рублей. Вопрос об обустройстве борцовского зала стоял в селе давно. Спортсменов, занимающихся вольной борьбой, в Каракулинском районе много, есть и значительное число желающих освоить этот вид спорта, но пока в райцентре не хватает полноценной площадки для таких занятий. Генеральный директор АО «Белкамнефть» Дмитрий Арсибеков осенью взял этот вопрос в работу, Администрация района подобрала отдельное помещение, которое долгое время не использовалось, и уже сейчас в будущем клубе на средства БФ «САФМАР» идет серьезный ремонт.

Строительство стадиона СОШ № 5 города Ижевска. Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

Не менее важный, тоже спортивный, но уже в образовательной сфере проект реализуется в СОШ № 5 города Ижевска. Здесь на площади около 4 тыс. кв. м появится современный межшкольный стадион, на котором будут благоустроенное футбольное поле, беговые дорожки, площадки с тренажерами, универсальная спортивная площадка. Почти 11 млн. рублей направлено БФ «САФМАР» для реконструкции стадиона. Этот объект очень важен для школы, где учатся более 940 учеников. В школе даже создан спортивный клуб «Эверест» – сообщество педагогов, родителей и школьников, которые занимаются активизацией физкультурно-спортивной работы. Безусловно, комфортные условия на школьном стадионе привлекут к занятиям спортом еще больше детей. Уроки физкультуры нового учебного года в СОШ № 5 города Ижевска начнутся уже на новом школьном стадионе.

БФ «САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на протяжении многих лет реальными делами и приоритетами своей благотворительной деятельности подтверждают искреннюю заинтересованность в социально-экономическом развитии Удмуртии.