Константин Сунцов официально назначен и.о. постпреда главы Удмуртии при президенте России

17 июля Сунцова освободили от должности первого зампредседателя правительства Удмуртии Фото: Амир Закиров

18 июля Константина Сунцова официально назначили на должность исполняющего обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России – заместителя председателя правительства. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

Днем ранее, 17 июля Сунцова освободили от должности первого заместителя председателя правительства республики.

Напомним, ранее должность постпреда занимал Сергей Смирнов, который сложил полномочия 4 июля в связи с переходом на новую должность. Глава Удмуртии анонсировал назначение Сунцова на эту должность в этот же день.

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