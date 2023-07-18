В детском садике на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске произошел пожар

Дети не пострадали. Фото: @kristina_opacheva

18 июля в детском саду на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщают наши читатели.

Во время грозы молния ударила в веранду. Из-за этого под кровлей постройки загорелись деревянные перекрытия. К счастью, детей в этот момент на улице не было.

Об обстоятельствах произошедшего не сообщается.

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