В детском садике на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске произошел пожар

Дети не пострадали. Фото: @kristina_opacheva
18 июля в детском саду на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщают наши читатели.
Во время грозы молния ударила в веранду. Из-за этого под кровлей постройки загорелись деревянные перекрытия. К счастью, детей в этот момент на улице не было.
Об обстоятельствах произошедшего не сообщается.
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