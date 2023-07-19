Погода в Ижевске на день: 19 июля в городе облачно и до +24°С

Одевайтесь теплее
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
По прогнозу сервиса Яндекс.Погода,19 июля в Ижевске будет облачно, но с прояснениями.
Днем столбик термометра поднимется до +24°С. Ветер юго-западный со скоростью 3,3 м/с. Ночью температура опустится до +14°С.
Хорошего вам дня!
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