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НовостиОбщество19 июля 2023 3:00

Погода в Ижевске на день: 19 июля в городе облачно и до +24°С

Делимся прогнозом на эту среду
Софья Кель
Одевайтесь теплее

Одевайтесь теплее

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

По прогнозу сервиса Яндекс.Погода,19 июля в Ижевске будет облачно, но с прояснениями.

Днем столбик термометра поднимется до +24°С. Ветер юго-западный со скоростью 3,3 м/с. Ночью температура опустится до +14°С.

Хорошего вам дня!

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